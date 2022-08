Briatore a Capri con i figli: prima foto con Leni e Nathan insieme

Flavio Briatore a Capri con i figli: prima foto con Leni Klum e Nathan Falco insieme.

Flavio Briatore ha condiviso su Instagram la prima foto con i figli Leni e Nathan Falco insieme. La pargola è nata nel corso dell’unione con la modella Heidi Klum, mentre il maschietto è venuto alla luce nel corso del matrimonio con Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore con i figli Leni e Nathan: prima foto insieme

Via Instagram, Flavio Briatore ha mostrato ai fan la prima foto della sua famiglia allargata. Con lui ci sono i due figli: Leni, avuta dalla modella tedesca Heidi Klum, e Nathan Falco, nato durante il matrimonio con Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, appare con loro nello scatto in questione. L’imprenditore, i figli e l’ex moglie si sono incontrati a Capri, dove hanno partecipato al concerto di beneficenza di Jennifer Lopez, organizzato da Unicef in collaborazione con il brand di moda LuisaViaRoma.

Cosa ha detto Nathan quando ha conosciuto Leni?

Briatore stringe i figli Leni e Nathan con forza, mentre la Gregoraci è accanto al pargolo, un po’ in disparte. E’ bene sottolineare che questa non è la prima occasione in cui il secondogenito di Flavio incontra sua sorella. Qualche tempo fa, intervistato da La Repubblica, l’imprenditore ha raccontato:

“Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito e i loro figli. (…) Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

Leni e Nathan Falco: che rapporto hanno?

Anche se Briatore non ha mai riconosciuto Leni, con la ragazza ha un ottimo rapporto ed è sempre stato presente nella sua vita. Nathan, come lo stesso imprenditore ha sottolineato, è “contento di avere una sorella“. Mentre la figlia di Heidi Klum ha 18 anni, Falco ne ha 12. E’ normale, quindi, che i due ragazzini abbiano interessi diversi, ma questo non significa che non riescano ad avere il classico legame tra fratelli e sorelle.