Briatore contro l’assessore di Forte dei Marmi: “Sei contro i turisti, io creo posti di lavoro”

Flavio Briatore si è sfogato contro l'assessore di Forte dei Marmi, Enrico Ghiselli, con un video sui social.

Flavio Briatore ha replicato via social contro l’assessore di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli, che ha tuonato contro di lui e la sua socia in affari, Daniela Santanchè.

Briatore contro l’assessore di Forte dei Marmi

Attraverso un video sui social Flavio Briatore si è scagliato pubblicamente contro l’assessore di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli che, nei giorni scorsi, ha dichiarato: “personaggi come Briatore e Santanchè preferirei non venissero dalle nostre parti”.

A Forte dei Marmi i due hanno il Twiga beach club, noto locale a ridosso della spiaggia.

“È inconcepibile. Io e la Santanchè da quindici anni diamo posti di lavoro. Parli coi ragazzi che lavorano da noi, sono 150”, ha tuonato Briatore, e ancora: “Parli con le famiglie che lavorano da noi. Io non so come un assessore possa fare delle esternazioni del genere (…) Pensate questa gente che ha incarichi politici importanti di che forza sono.

Caro Ghiselli (…) Forte dei Marmi ha bisogno di turismo, l’Italia ha bisogno di turismo: è la prima azienda che abbiamo. Tu forse vivi in un altro mondo. Il turismo a Forte dei Marmi è il 50% dell’introito della gente che vive lì…”, si è sfogato Briatore contro quanto affermato da Enrico Ghiselli.

Briatore: il sindaco di Forte dei Marmi

Dopo lo sfogo di Briatore contro l’assessore Ghiselli, anche il sindaco di Forte dei Marmi (Bruno Murzi) si è espresso sulla questione.

“La nostra cittadina è da sempre una sorta di patria dell’accoglienza per turisti e imprenditori. Ce ne fosse di gente che viene ad investire e creare posti di lavoro. E sono dunque felicissimo che gente del genere investa nella zona, in un momento del genere. Forte dei Marmi è sempre stata nota per un turismo di qualità, adatto alle famiglie, ma anche per un turismo di lusso”. Enrico Ghiselli replicherà dopo quanto affermato da Briatore nei suoi confronti?

Briatore: il Covid al Billionaire

Nel 2020 l’imprenditore era finito nell’occhio del ciclone per il numero di casi da Coronavirus nel suo famoso Billionaire, a Porto Cervo. Lo stesso Briatore era in seguito risultato positivo al Covid e più volte sui social – nel corso dell’emergenza – si era scagliato contro l’ex premier Giuseppe Conte ed altri esponenti politici per le modalità in cui era stata gestita la pandemia (a dispetto di alcuni settori fortemente in crisi).