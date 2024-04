L’imprenditore ha condiviso con i suoi follower alcuni video del mare di Monte Carlo, dove ha fatto ritorno a seguito dell’operazione al cuore.

Flavio Briatore, il recupero dopo l’intervento

Il 19 marzo Briatore, 72 anni, si è sottoposto ad una visita di routine presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Durante il controllo tuttavia gli è stato trovato un tumore cardiaco, di natura benigna ma che doveva essere rimosso. Il patrono del Billionaire si è quindi sottoposto ad un intervento chirurgico nella clinica meneghina, che è andato a buon fine. Nel 2006 gli era già stato diagnosticato un cancro maligno al rene sinistro e anche in quell’occasione la massa era stata asportata con successo, presso la clinica Quisisana di Roma.

Il ritorno a Monte Carlo

Flavio Briatore ha deciso di rilassarsi al sole della sua Monte Carlo, di cui condivide alcuni scatti con i propri fan. Su Instagram però preferisce mostrare solo il mare, celandosi dietro un capellino da baseball. In base a quanto spiegato dai medici e dallo stesso imprenditore l’intervento al muscolo cardiaco è stato poco invasivo, eseguito in endoscopia con circolazione extracorporea.

Il messaggio di ringraziamento

“Ragazzi sto bene non mi immaginavo di avere così tante manifestazioni d’affetto da parte di tantissima, tantissima gente” aveva dichiarato in un video postato sui social “Ieri ho fatto una passeggiata e c’era molta gente che mi salutava. Mi stringeva la mano, mi chiedevo come. Non posso che ringraziare personalmente tutti“.