Il performer e atleta Jonathan Goodwin ha avuto un terribile incidente durante una delle sue performance.

Jonathan Goodwin, stella e performer di Britain’s Got Talent, sarebbe rimasto paralizzato dopo un incidente sul posto di lavoro. Una delle sue acrobazie tra le fiamme è finita male e lui ha quasi rischiato di perdere la vita.

Jonathan Goodwin: l’incidente

Jonathan Goodwin avrebbe tentato di liberarsi da una camicia di forza mentre si trovava appeso in aria a testa giù e, al suo fianco, erano presenti due auto ricoperte di fiamme (che gli oscillavano pericolosamente vicino). L’attore – stando a quanto rivelato dalla fidanzata Amanda Abbington – non sarebbe riuscito a liberarsi in tempo e si sarebbe ritrovato schiacciato tra i due veicoli in fiamme. Goodwin avrebbe rischiato di perdere la vita e, a quanto pare, sarebbe rimasto paralizzato a seguito del grave incidente.

La vicenda ovviamente non ha mancato di lasciare sotto shock i suoi fan di tutto il mondo e, in tanti, hanno espresso il loro affetto al performer per quanto accaduto.

Le lacrime della fidanzata

Amanda Abbington, fidanzata di Jonathan Goodwin, ha raccontato l’accaduto ai fan senza trattenere le sue lacrime e ha dichiarato:

“A meno che non ci sia un miracolo, non si risolva con una sorta di chirurgia di cellule staminali, oppure quello che sta progettando Elon Musk (un progetto super-tecnologico, un microchip da innesto, ndr) , resterà così per sempre”.

L’attore ha subito delicato intervento e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di avere sue notizie.

Uno dei suoi numerosi più famosi a Britain’s Got Talent consisteva proprio nel liberarsi da una camicia di forza (data alle fiamme) mentre si trovava a testa in già questo era considerato particolarmente difficile.