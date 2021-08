Brosio, intervista a Marialaura De Vitis: “Paolo è geloso ma ci siamo lasciati, sono una donna libera”

Nel corso di un’intervista, Marialaura De Vitis ha spiegato che Paolo Brosio nutre per lei una forte gelosia anche dopo la fine della loro relazione.

L’ex compagna di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, ha rivelato che il giornalista continua a mostrare un’enorme e incontrollabile gelosia nei suoi confronti anche dopo la fine della loro relazione.

Brosio geloso, la fine della storia con Marialaura De Vitis

Il rapporto che si è sviluppato tra l’ex giornalista torico del TG4, Paolo Brosio, e la showgirl Marialaura De Vitis in seguito alla fine della loro storia d’amore è contrassegnato da forti tensioni.

A questo proposito, il settimanale Diva e Donna ha deciso di svelare alcuni retroscena particolarmente inaspettati circa l’attuale legame esistente tra i due personaggi.

Secondo quanto riportato dal settimanale, tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sarebbero creati considerevoli attritipoco dopo la conclusione della loro relazione.

Inoltre, agli attriti si è aggiunta una pressante gelosia manifestata dall’ex giornalista nei confronti della nuova vita della sua ex compagna, attualmente impegnata con il rapper Lollo G. Marialaura De Vitis e il rapper, infatti, si sono conosciuti in occasione delle riprese effettuate per realizzare l’ultimovideoclip musicale dell’artista e, in quella circostanza, pare sia scoccata la scintilla tra i due.

Brosio geloso, la rivelazione di Marialaura De Vitis

L’attuale rapporto esistente tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis è stato affrontato dalla ragazza durante un’intervista rilasciata a Diva e Donna.

In questo contesto, la showgirl ha dichiarato: “Paolo è geloso ma ci siamo lasciati e io sono una donna libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”.

Ad avvalorare la tesi della gelosia, poi, ci sarebbe anche la decisione dell’ex giornalista di non presentarsi al torneo “Vip Master” pur di non incontrare la De Vitis in compagnia della sua nuova conquista. Una simile scelta appare molto drastica in considerazione del fatto che Paolo Brosio non ha mai saltato un solo appuntamento con il torneo.

Brosio geloso, la speranza di tornare con Marialaura De Vitis

Per quanto riguarda la fine della relazione tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, l’annuncio è stato diramato dalla modella 22enne attraverso il suo account Instagram ufficiale e alludeva a una decisione presa di comune accordo.

Nel corso del tempo, tuttavia, si erano susseguiti svariati rumors circa presunti e numerosi flirt della ragazza che la diretta interessata si è sempre affrettata a smentire. I pettegolezzi, infine, sono culminati con la rottura con Paolo Brosio e la scoperta di un nuovo amore con il rapper Lollo G.

Intanto, dopo la separazione, la love story tra l’ex giornalista e Marialaura De Vitis è stata oggetto di curiosità, approdando in diversi salotti televisivi. In queste circostanze, Paolo Brosio ha sempre asserito di essere convinto che la loro relazione non fosse definitivamente conclusa.