Brutta notizia per il basket italiano: Polonara ha un tumore, sarà operato

Brutta notizia per il mondo dello sport e, in particolare, del basket: Achille Polonara sarà operato, per un tumore al testicolo, martedì 10 ottobre.

A dare la notizia è direttamente la Virtus Bologna, società in cui gioca l’atleta, con un comunicato.

Il comunicato

“ACHI siamo tutti con te“, il messaggio della Virtus Bologna che accompagna il comunicato.

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero“, la nota ufficiale della socità emiliana.

Approdato da poco in squadra

“Sono arrivato molto carico e non vedevo l’ora di iniziare. Le sensazioni sono ottime e dopo i primi giorni posso raccontare di un gruppo super. Conoscevo già qualche compagno di squadra: Beli, Hackett, Abi sono stati con me in Nazionale, conoscevo anche Bruno Mascolo, ho giocato con Dunston sia a Varese che all’Efes, sono contento di ritrovarli tutti qui“, erano state queste le prime parole di Polonara alla presentazione con la squadra emiliana.

Il cestista, infatti, era approdato alla Virtus Bologna lo scorso 6 luglio e, in questa prima parte di stagione, è stato protagonista della vittoria nella Supercoppa Italiana.

