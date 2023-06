Bruxelles, Anna Tuzzato muore a 29 anni in un incendio. Il cordoglio di Zaia

Da circa due anni lavorava a Bruxelles in una Ong che si occupava di agricoltura biologica, ma la sua vita è stata spezzata a soli 29 anni dopo che un incendio si è propagato nella sua abitazione: è morta così la giovane Anna Tuzzato. La sua scomparsa è arrivata fino in Veneto, regione dalla quale Anna proveniva. Il presidente Zaia sui social ha scritto un breve messaggio di cordoglio: “La notizia che ci ha riempito di tristezza”.

Bruxelles, Anna Tuzzato muore a 29 anni: la vicenda

Non è chiaro cosa possa essere successo in quegli attimi. Stando a quanto si apprende l’allarme sarebbe stato diffuso verso le 5 del mattino. Le fiamme che erano partite inizialmente dalla cucina si sono diffuse in tutto l’appartamento di Etterbeek, dove la giovane risiedeva. Anna sarebbe morta nel sonno, forse uccisa dagli effetti prodotti dalla diffusione del fumo.

Il cordoglio di Zaia

Il Presidente Zaia ha salutato così Anna sui social: “Una notizia che ci riempie di tristezza. Per un’assurda fatalità il Veneto perde una giovane che si stava impegnando per rendere migliore il mondo. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia, e una preghiera per lei”.