Buchi di tarma sui vestiti: come correre ai ripari

Può capitare che, mentre ci si prepara per uscire, di rendersi conto che uno degli abiti da indossare è coperto di buchi e fuori. La causa di questo danno è dovuta a un insetto che si nutre principalmente di tessuti, ovvero la tarma che si è insediata nell’armadio o nel cassetto distruggendo così questo capo.

Buchi di tarma sui vestiti

Aprire l’armadio e rendersi conto che in uno dei vestiti vi sono dei buchi causati sicuramente dalla tarma è un danno e un problema. Questi insetti sono molto comuni e presenti in armadi e cassetti dove possono rosicchiare i vari indumenti dal momento che sono ghiotti dei tessuti con cui vengono realizzati.

I piccoli buchi presenti negli indumenti o vestiti sono la prova effettiva, la testimonianza che negli armadi della casa vi sono le tarme. Si tratta di piccoli insetti, che, nello stadio larvale, tendono a nutrirsi di indumenti e capi e proprio per questa ragione si spiega la presenza dei buchi e fori negli abiti.

Le larve, essendo di dimensioni molto piccole, sono alquanto difficili da riconoscere ad occhio nudo, ma la loro presenza è ben visibile e tangibile dai buchi negli abiti. Sono insetti alquanto piccoli che risultano essere innocui per l’uomo, ma molto dannosi per gli abiti dal momento che causano appunto buchi e fori.

I buchi e i fori negli abiti sono causati dalla tarma dei tessuti, nota col nome scientifico di Tineola Bisselliella che perfora i capi di abbigliamento rovinandoli e distruggendoli. Per questa ragione, è sempre utile cercare di tenere il più pulito gli armadi e i cassetti in modo da evitare la presenza di questi insetti.

Buchi di tarma sui vestiti: cause

Si tratta di un insetto alquanto prolifico, ma che è in grado di riprodursi con una certa rapidità. Dalle uova fuoriescono delle piccole larve che si caratterizzano per la loro voracità e, trovandosi all’interno di armadi o cassetti, vanno a fare buchi nei capi rovinandoli, per cui non sono più mettibili, ma bisogna buttarli.

Gli abiti presentano buchi e fori proprio perché la tarma trova qui la sua principale forma di nutrimento. Oltre ai vestiti, sono insetti che amano molto i tappeti, le coperte e tessuti realizzati in lana e seta. In caso contrario, non riuscendo a trovare questi tessuti, sono anche molto amanti di fibre sintetiche oppure di lino e cotone.

Le femmine delle tarme vanno poi a deporre le uova sui tessuti sporchi perché a tratti dal sudore umano e dalla presenza di sebo. Amano moltissimo sostare in luoghi come armadi e cassetti al momento che hanno bisogno dell’umidità per continuare la loro sopravvivenza. Non bevendo acqua, in questo modo la assumono attraverso il cibo di cui si nutrono.

La tarma è un insetto che predilige ambienti bui e umidi, proprio per questo motivo è facile trovarla in armadi e cassetti oppure nei tappeti. Bisogna poi lavare ogni capo sia dopo averlo acquisto che indossato in modo da evitare la presenza di questi insetti. Mettere dei sacchetti o delle gocce di olio essenziale negli armadi aiuta a tenerle lontano.

Buchi di tarma sui vestiti: miglior rimedio

Per evitare che un insetto come la tarma distrugga ulteriormente i vestiti con buchi e fori, è bene cercare di agire con una certa tempestività correndo ai ripari. Il modo migliore per fronteggiare questo problema è optare per una soluzione rapida ed efficace. In commercio si trova un dispositivo come Ecopest Home che si differenzia perché privo di sostanze dannose e nocive.

Si differenzia da altri prodotti in circolazione proprio perché salutare e sicuro dal momento che non causa problemi agli esseri umani oppure agli animali domestici. Un repellente che funziona tramite ultrasuoni che impediscono a insetti del genere, non solo di avvicinarsi a casa, ma anche di allontanarli In tempi rapidi.

Grazie ai benefici immediati e alla sicurezza d’uso, Ecopest è riconosciuto come il miglior rimedio contro le tarme e tutti gli insetti invasori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo dispositivo tecnologico è sicuro ed efficace perché rende la casa un posto sicuro e accogliente. Si può usare in ogni stanza dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente. Fornisce una protezione duratura ed efficace con un raggio di azione della copertura di 250 mq.

Una soluzione pratica ed efficace, oltre che economica, poiché allontana non solo le tarme dei vestiti, ma anche altri insetti che possono invadere la casa, come le mosche, i tarli del legno, i pesciolini d’argento e i roditori.

Un dispositivo del genere è da ordinare soltanto sul sito ufficiale del prodotto cliccando qui per essere certi di acquistare un prodotto esclusivo ed evitare così le truffe e imitazioni. Il consumatore compila poi il modulo dell’ordine con le proprie generalità per approfittare della promozione di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€ anziché 98. Il pagamento è effettuabile nella scelta più gradita dall’acquirente: tramite PayPal, carta di credito o in contanti direttamente al corriere non appena giunge a casa a recapitare la merce.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.