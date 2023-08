Era nell’aria da qualche giorno ed oggi è arrivata l’ufficialità, Gianluigi Buffon ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social dell’ex capitano della Juventus, un video emozionante in cui scorrono le immagini di una carriera leggendaria, fatta di successi con il Parma, con la Juventus e con la Nazionale.

Secondo le prime indiscrezioni, dopo il ritiro diventerà capo delegazione della Nazionale italiana.

La carriera di Gigi Buffon

Gianluigi Buffon, uno dei portieri più forti della storia,

è il calciatore con più presenze nella storia della Serie A, quello ad averla vinta più volte (10) ed è il portiere con la più lunga striscia d’imbattibilità della storia del massimo campionato (974 minuti).

Nel 2006, è stato uno dei protagonisti della vittoria della Nazionale Italiana ai Mondiali ed è stato premiato dalla FIFA come miglior portiere della competizione, classificandosi anche secondo nella classifica del Pallone d’oro. Recordman di presenze con la maglia azzurra sia in assoluto (176), sia da capitano (80).

Le prime parole

Ai canali ufficiali del Parma, prima ed ultima squadra della sua meravigliosa carriera, Buffon ha affidato le sue prime sensazioni: «28 anni di carriera mi sembra un risultato incredibile, quasi impensabile soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l’aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia» ha detto il portiere al sito del club, aggiungendo: «Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro posso dire che sono veramente volati».