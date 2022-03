Cristina ha cacciato di casa il marito Emanuele perché l'ha tradita con un'amica di famiglia. La donna ha pubblicato gli screenshot delle conversazioni.

C’è posta per te, Emanuele tradisce la moglie Cristina: lei pubblica le sue conversazioni con l’amante

Cristina ha cacciato di casa il marito Emanuele perché l’ha tradita con un’amica di famiglia, Jessica. Per mesi sono usciti in quattro, anche con il marito di questa donna. Emanuele e Jessica hanno iniziato a sentirsi di nascosto e lei avrebbe iniziato a provocarlo, fino al tradiamento. Emanuele ha tradito Cristina per tre volte. Un giorno la donna ha intercettato un messaggio di Jessica, ha fatto in modo di poter visualizzare i messaggi di whatsapp di Emanuele e ha scoperto tutto.

A quel punto ha deciso di pubblicare sui social gli screenshot delle conversazioni tra suo marito e l’amante, chiedendo a tutti di stare attenti a quella donna, che intanto è stata cacciata di casa dal marito. In studio si sono presentati Emanuele accompagnato dalla madre Carmela, per chiedere scusa a Cristina.

Emanuele chiede perdono alla moglie Cristina

“Amore mio, ti chiedo perdono per quello che ti ho fatto passare. Sappi che non ti ho mai tradito con il cuore.

È stata una stron**ta. Ti chiedo perdono. Lo so che sei arrabbiata. Amore mio se sto qua è per dimostrarti che sono pentito di tutto quello che ho fatto e per chiederti perdono davanti a tutta l’Italia. Perdono per tutto il male che ti ho fatto in questi cinque anni, anche per la gelosia, non potevi neanche andare al bar con un’amica perché ero geloso. Mi vergogno della nostra situazione economica.

Sono pentito. Piango sempre, mi manca tutto di te. Mi mancano i miei figli, mi manca svegliarmi con te la mattina, mi manca tutto. Se ho sbagliato non l’ho fatto con il cuore” sono state le parole di Emanuele. Cristina ha confermato di aver reso pubbliche tutte le conversazioni tra il marito e l’amante. “Cosa penso quando lo vedo? Sono vuota. Mi fa piacere che abbia capito di avere sbagliato. […] Lui dice di avermi tradito con Jessica perché ha perso i fratelli. La sorella è morta nel 2017, il fratello nel 2018, è una cosa che ha già metabolizzato. Nella nostra storia ci sono stati più dolori che gioie, la vita ci ha messo a dura prova, ma siamo stati sempre uniti. Questa cosa, però, ci ha diviso” ha dichiarato Cristina.

Cristina ha chiuso la busta

Cristina ha ammesso che Emanuele si è preso cura del figlio che lei ha avuto con un altro uomo. “Un giorno, quando eravamo ancora amici, ero in difficoltà e non avevo i soldi per comprare il latte e altre cose per il bambino, comprò tutto lui per me” ha raccontato la donna. “Sto male perché l’ho distrutta, ti chiedo scusa. Fammi tornare a casa, fammi stare vicino a voi” ha dichiarato Emanuele, in lacrime, ma Cristina ha sottolineato che non se lo merita. “Da quando è successa questa cosa non provo più sentimenti. Io ho sudato tanto per dare un padre a mio figlio. Ho puntato tutto su di lui, che mi conosceva da piccola. Se lo perdono, mi sentirei come se dicessi: ‘Tieni un altro proiettile, finora mi hai preso di striscio’. Io stavo dentro un magazzino, dovevo lavare i piatti in una bacinella e se non ha avuto pietà a farmi del male pur avendomi vista in quella condizione, allora lo rifarà” ha spiegato Cristina. “Sono pentito non solo del tradimento, ma di tutto quello che ti ho fatto passare. Ti farò innamorare di nuovo di me” le ha detto Emanuele, ma Cristina ha spiegato che non se la sentiva di aprire la busta. Ha aggiunto che magari tra un mese lui potrà tornare a vivere a casa, ma che per ora non se la sente. Emanuele, vedendo la moglie chiudere la busta, ha spiegato che se lo merita.