Jessica, madre a soli 15 anni, cerca le figlie che non vede da 11 anni: la prima figlia, Corinne, però è molto dura e non vuole saperne nulla

Durante l’ultima puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di una mamma, Jessica che non ha rapporti con le sue prime due figlie da 11 anni.

Jessica a C’è posta per te e il rapporto con le figlie abbandonate

Jessica è rimasta incinta quando aveva solamente 15 anni. Poco dopo con il marito scopre di aspettare anche una seconda bambina, ma è dopo la nascita della seconda figlia, che iniziano i problemi nella relazione matrimoniale.

Maria De Filippi racconta che il marito non portava soldi in casa e lei non poteva lavorare. Il rapporto tra i due si fa sempre più complicato fino a quando Jessica, quando la figlia Corinne aveva 5 anni, decide di prendere le figlie e tornare da sua madre. La donna in quel periodo aveva conosciuto un altro uomo, che poi è diventato il secondo marito, dal quale ha avuto altre tre figlie.

Avendo scoperto questa cosa, la madre decide di non darle più ospitalità. Jessica va a vivere in un B&B, si separa e ottiene dal giudice la possibilità di vedere le due figlie tre volte a settimana. Tuttavia, poco alla volta inizia a non vederle più, fino a quando si allontanano definitivamente e non le vede per 11 lunghi anni.

Le parole di Jessica alla figlia Corinne a C’è posta per te

L’unica che può accettare l’invito è la prima figlia, poiché l’altra è ancora minorenne.

«Ciao Corinne, sono la tua mamma anche se so che non mi reputi tale. Sono passati anni, la mia vita è andata avanti, ho altri figli ma non ho mai dimenticato te e tua sorella. Ti chiedo perdono delle mancanze, potevo fare di più per voi, denunciare, ma non volevo peggiorare ancora di più le cose e farmi odiare da te e tua sorella. Ti chiedo di darmi una mezza possibilità. Non voglio invadere la tua vita e nemmeno sconvolgerla o togliere spazio a chi c’è stato per te, però mi manchi, mi manca tua sorella».

Corinne è molto dura con la madre a C’è posta per te e chiude la busta

La ragazza si mostra subito molto arrabbiata nei suoi confronti:

«L’unico ricordo che ho di questa signora è lei che ci mette i giubbotti e dice: “Da oggi in poi starete con vostro padre“. Ho scelto di non vederla più perché una persona che abbandona due bambine poteva fare altro. Ci ha lasciate con mio padre, un’altra persona ci avrebbe portata con lei a tutti i costi. Non poteva portarci con sé nel nuovo posto dove è andata? È una mamma e una madre non abbandona due figlie così».

Maria De Filippi prova a far ragionare la ragazza, le fa capire che se Jessica non si è rivolta alle autorità lo ha fatto solo per il loro bene poiché non voleva che nella loro vita entrassero gli assistenti sociali. Tuttavia, nulla smuove la decisione di Corinne: