C'è posta per te, Mario chiede a Martina di sposarlo: lei chiude la busta

Mario e Martina convivevano da 4 anni. Lui poi l'ha lasciata. Si è affidato a C'è posta per te per chiederle di sposarla. Lei però va via.

Nella puntata di C’è posta per te del 18 febbraio è stata presentata la storia di un amore finito.

Mario si è affidato alla trasmissione di Maria de Filippi perché vuole recuperare i rapporti con la ex Martina. Le ha chiesto di sposarlo. Il finale è amaro. Lei non accetta, chiude la busta e va via dallo studio.

C’è posta per te, Mario chiede a Martina di sposarlo

Mario è già padre di un figlio nato da una sua precedente relazione. Quando l’uomo si è legato a Martina, quest’ultima ha accolto il figlio di lui come se fosse suo.

Ad un certo punto il rapporto tra i due si arena: lei inizia a sentirsi trascurata. Infine la crisi che ha portato alla rottura tra i due: “Se sono qui oggi è perché voglio dirti che sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Voglio sposarti e avere un figlio da te”, sono le parole di Mario.

C’è posta per te, la storia di Mario e Martina

Martina ha raccontato ciò che ha vissuto, ripercorrendo i gli attimi di crisi con Martina: “Ho letto le chat delle ragazze con cui ti scrivevi, anche mentre stavamo insieme […] “Ho letto le chat delle ragazze con cui ti scrivevi, anche mentre stavamo insieme” . Martina è stata ferma sulla sua decisione: “Ad oggi non credo più in un futuro insieme, all’idea di una famiglia. Non credo che sia davvero pronto come dice”, ha concluso.