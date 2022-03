C’è posta per te, Stefano cerca la moglie a 92 anni: per lui arrivano delle richieste

Nelle scorse puntate a "C'è posta per te" il 92enne Stefano si era presentato per cercare moglie. Ora per lui sono arrivate alcune richieste.

Nell’ultima puntata della stagione di “C’è posta per te”, i telespettatori hanno potuto assistere ad una gradita sorpresa. Stefano, 92enne in cerca di una moglie è ritornato in studio. Dall’altra parte della busta erano presenti tre donne interessate a conoscerlo, ma anche alcune persone che gli hanno offerto la loro amicizia.

Stefano cerca la moglie a C’è posta per te, in studio arrivano Maria, Grazia e Rosa

Maria De Filippi non ha presentato una donna, ma ben tre:

La prima è Grazia, di infermiera e crocerossina con la convenzione di Ginevra: “Posso accompagnare regine, principesse e capi di Stato. Sei una brava persona, come stai di salute? Con tutte le tue pentole cosa dobbiamo fare? Meglio andare in un ristorantino e poi torniamo a casa”. Stefano va dritto al punto e le chiede qual era il suo scopo: “Vuoi stare con me o lo fai per i soldi o per la pensione?”.

La donna però ha risposto con garbo: “I soldi non danno la felicità, tu hai la tua pensione e io la mia”.

La seconda è la 79enne Maria. La donna che sempre vissuto in Inghilterra si è sposata ed è rimasta vedova per due volte. Anche lei come Grazia ha precisato che per lei i soldi non avevano importanza: “Sarebbe bello visitare insieme le isole e prendere un caffè sul terrazzo”.

La terza è Rosa e nella vita fa la badante.

Infine è arrivato il turno di chi si è offerto anche solo per l’amicizia come Matteo e Giorgia una coppia insieme da 5 anni che vorrebbe telefonargli e andarlo a trovare e il 25enne Giovanni, anche lui desideroso di stringere amicizia.

Com’è andata a finire?

Nonostante Stefano fosse stato colpito particolarmente da Maria, una vera e propria scelta finale non c’è stata. Con l’apertura della busta Stefano ha potuto incontrare tutti quanti.

“Non devi scegliere adesso, apriamo la busta e conosci tutti dal vivo”, sono state le parole di Maria De Filippi. Ad attenderlo ci sarà una cenetta durante la quale avrà la possibilità di conoscere meglio le tre signore. Alla fine però la moglie l’avrà trovata?