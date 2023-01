C'è posta per te, Wanda non vede il figlio Renato da 18 anni: "Voglio riabbracciarti"

C'è posta per te, Wanda non vede il figlio Renato da 18 anni: "Voglio riabbr...

C'è posta per te, Wanda non vede il figlio Renato da 18 anni: "Voglio riabbr...

C'è posta per te, Wanda non vede il figlio Renato da 18 anni: "Voglio riabbr...

Quella tra Wanda e Renato è una storia di ricongiungimento familiare.

La donna che ha 82 anni ed è madre di 4 figli, tra cui Renato con il quale non ha legami da 18 anni. La conduttrice Maria De Filippi ha spiegato nel corso della puntata:

“Il marito di Wanda muore quando Renato aveva 28 anni. Quando accade, Wanda si ritrova con dei debiti legati alla carrozzeria del marito. Rimane a vivere con Renato e vende una delle sue case per pagare quei debiti.

Renato perde il lavoro, quindi Wanda vende la seconda casa. Restano 40 mila euro. Lei dà 10 mila euro a ciascuna delle sue figlie e mette i restanti 10 mila su un conto corrente intestato a lei e a Renato. Piano piano questo conto corrente si svuota. Fino a quel momento, era stato Renato a occuparsi anche finanziariamente della madre. Quando i soldi spariscono dal conto, Wanda e Renato vanno a vivere a casa di Nadia, un’altra delle figlie di Wanda.

C’è una discussione tra il marito di Nadia e Renato. Avevano litigato perché Renato non aveva contribuito a un prestito fatto per acquistare la macchina del marito di Nadia. Nel frattempo, Renato conosce la sua compagna e va a vivere con lei e con sua madre. Da quel momento, Wanda non ha più visto Renato. Lei non ha più cercato il figlio perché ci era rimasta male quando lui se ne è andato”.