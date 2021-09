Calcio, si è spento all’età di 81 anni Jimmy Greaves: vinse il mondiale del 1966

Il calcio inglese è in lutto. L'ex campione Jimmy Greaves è morto all'età di 81 anni. Vinse la coppa del mondo del 1966.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021