Si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero per l'attaccante spagnolo

Dopo la vittoria in trasferta a Udine, la dirigenza della Juventus è attenta sul mercato. In caso di uscite in attacco, Giuntoli è pronto a operazioni in entrata, secondo le ultime news di calciomercato di oggi.

Il nome che potrebbe lasciare Torino è quello di Kean.

Prenotato Morata

La Juventus ha prenotato Alvaro Morata. Tutto però è legato al futuro di Moise Kean, modalità e condizioni di vendita, la cui cessione permetterebbe ai bianconeri di formalizzare l’operazione con l’Atletico Madrid.

L’attaccante spagnolo è sempre stato apprezzatissimo da Massimiliano Allegri ed è desideroso di tornare in Italia, soprattutto a Torino.

Si tratterebbe comunque di una soluzione cautelare

Terzo ritorno

Per Morata, cercato in questo mercato da Milan e Roma, si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero dopo le precedenti esperienze dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Sono 185 le presenze di Alvaro Morata con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni, condite da 59 reti (tra cui l’unico gol bianconero in finale di Champions League contro il Barcellona, partita persa 3-1, e quello decisivo contro il Milan nella finale di Coppa Italia del 2016) e 39 assist nei due periodi a Torino dello spagnolo.

