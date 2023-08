Prima il gol che ha deciso la finale Mondiale femminile, regalando alla Spagna il primo titolo iridato, poi il dramma.

Olga Carmona, 23enne nata a Siviglia che gioca nel Real Madrid, subito dopo la gioia immensa per la conquista del titolo mondiale ha appreso della morte del padre.

La notizia

A rendere nota la notizia è stata la Federazione spagnola, specificando come la giocatrice sia stata informata del lutto a partita finita e al termine delle premiazioni, la calciatrice ha ricevuto anche il premio individuale di miglior giocatrice della finale.

Non sono state rese note le cause del decesso né la data. Carmona, infatti, è scesa in campo a Sydney senza saperne nulla. Con la fascia di capitana al braccio, da trascinatrice delle sue compagne così come lo era stata in semifinale, segnando anche contro la Svezia, una delle grandi favorite del torneo che si è svolto in Australia e Nuova Zelanda.

Nel post-partita, durante un’intervista, quando sono era ancora a conoscenza della brutta notizia, ha anche dedicato il gol alla madre scomparsa di una sua amica. Da qui il nome “Merchi“, scritto con il pennarello e mostrato sollevando la maglia da gioco nell’esultanza.

La Federazione spagnola in chiusura del comunicato ha scritto: “Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo“.

Il messaggio della calciatrice

Carmona, sui social, ha ricordato così il padre: “E senza saperlo avevo la mia stella prima dell’inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà“.

