Terribile tragedia a Brescia, a causa del caldo killer. Un senzatetto è stato trovato morto in strada. L’uomo potrebbe essere deceduto a causa di un malore dovuto al caldo.

Caldo killer: senzatetto trovato morto in città per colpo di calore

Un senzatetto è stato trovato morto a Brescia, in strada, a causa del caldo killer. Una terribile tragedia che si è consumata questa mattina in città. La vittima è Ezio Gualeni, classe 1977. Si tratta di uno dei clochard che viveva nella zona della Camera di Commercio, in via Benedetto Croce, nel centro della città. Era sulle scale esterne di un palazzo al civico 16.

Senzatetto trovato morto: ipotesi colpo di calore fatale

Non si esclude che l’uomo possa aver accusato un malore che è risultato poi fatale, probabilmente a causa del caldo eccessivo di questi giorni. Il medico che è intervenuto ha dichiarato che il decesso è riconducibile alla notte, ovvero quattro o cinque ore prima dell’allarme lanciato da un passante, intorno alle 9.30 di questa mattina, 12 luglio.