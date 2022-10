Le giornate di caldo mite non sono affatto esaurite e ci sarà un "upgrade termico" a breve: caldo record per ottobre, torna Scipione l'Africano

Previsto un caldo record per ottobre, torna Scipione l’Africano e l’Italia si sta godendo un sole decisamente fuori dai canoni ma molto gradito. L’ottobrata numero due in corso è caratterizzata da temperature con picchi di 34 gradi e il caldo torrido sarà fattore dominante sulla penisola.

Le previsioni meteo dicono che questa sacca di calore avrà “massima potenza fino a venerdì poi qualche pioggia al Nord e parte del Centro”.

Caldo record per tutto ottobre

E dopo? Andrà ancora “meglio” perché tornerà l’anticiclone Scipione l’Africano con un weekend ancora più caldo. Le alte temperature saranno percepite in particolare al Sud con picchi di 34°C in Sardegna e 33° in Sicilia, come. Come spiega bene AdnKronos “il 2022, da gennaio a settembre, risulta l’anno più caldo in Italia dall’Ottocento“.

Ecco le città italiane più calde

Se tutto ciò “non è qualcosa di eccezionale, allora per i più esigenti dovremo aspettarci un Natale con 30°C.”. E le previsioni per il week end prossimo? La prossima domenica sarà “oltre la metà dell’autunno meteorologico”, cioè “a circa 2 mesi dalle festività natalizie: e le temperature supereranno i 33-34°C all’ombra con picchi estremi tipici di luglio”. Lo spiega bene Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo, che spiega come le città più calde durante la prima fase dell’Ottobrata Bis saranno Olbia e Oristano con 28°C, Roma e Bolzano.