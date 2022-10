Ecco fino a quando durerà l’ottobrata bis in Italia con sole e temperature miti

Da venerdì prossimo una incursione di aria fredda atlantica potrebbe cambiare le cose, ecco fino a quando durerà l'ottobrata bis in Italia

Almeno fino a venerdì, ecco fino a quando durerà l’ottobrata l’ottobrata-bis in Italia con sole e temperature miti. Le previsioni meteo spiegano che le giornate di bel tempo e caldo sono “agli sgoccioli” ma dureranno fino al fine settimana.

Intanto però l’Italia è benevolmente avvolta da sole e caldo che caratterizzeranno la settimana appena iniziata.

Fino a quando durerà l’ottobrata bis

Chi lo dice? Il sito iLMeteo: “l’anticiclone africano, proprio come in estate, si distenderà sul bacino del Mediterraneo con conseguenze stavolta su tutta l’Italia. Inizierà così una vera e propria Ottobrata Bis”. E proprio sul tema Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, spiega riportato da AdnKronos che già dalla giornata di oggi, 17 ottobre, dovremo “fare i conti con un vero e proprio blocco atmosferico“.

Di cosa si parla?

Quell’anticiclone “inchiodato” sull’Italia

Di un vasto campo anticiclonico, letteralmente “inchiodato” al quadrante che ingloba la penisola e “costretto dunque a stazionare” in un’ampia zona per molto tempo. Gli effetti meteo sono evidenti: il primo è quello di “tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord”. Quando finirà? La fase attuale potrebbe durare fin verso il fine settimana, quando “correnti più fredde e instabili in discesa lungo una direttrice dell’Atlantico potrebbero farsi via via più invadenti provocando un lieve calo termico”.