Una disavventura da brivido che in poco tempo è diventata virale sui social: un camion in bilico per 3 giorni su uno strapiombo di 100 metri in Cina

Un grosso camion in bilico per 3 giorni interi su uno strapiombo di 100 metri: è accaduto in Cina, nella provincia montuosa dello Shanxi, dove il grosso mezzo si è trovato a basculare sull’orlo di uno spaventoso burrone.

Camion in bilico su uno strapiombo: l’errore del conducente, anzi no

Secondo quanto riportato dai media che avrebbero raccolto le dichiarazioni di autista e collaboratore dopo il salvataggio il conducente del mezzo sarebbe stato tratto in inganno nello scegliere quella strada che stava per costargli al vita. Di quale errore parla l’uomo?

Come avrebbe fatto il camion a finire in bilico su uno strapiombo

Avrebbe seguito le indicazioni, a vedere com’è finita la faccenda e dove è finto il camion del tutto sbagliate, del navigatore satellitare in dotazione al mezzo.

La scena la film che però film non era ha fatto il giro del mondo e, con la “complicità” dei social network, è diventata presto virale.

Tre giorni per liberare quel camion in bilico su uno strapiombo e tanto spavento per i due occupanti

Il grosso camion adibito al trasporto di merci è rimasto bloccato in quella posizione per tre giorni: tanti ce ne sono voluti ai mezzi di soccorso per organizzare un recupero che non finisse con un volo nel burrone.

L’autista ed il suo collaboratore sono ovviamente illesi, anche se decisamente spaventati.