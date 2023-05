Una orribile morte sul lavoro innescata da un violento incidente stradale in cui un camion sbanda e travolge furgone con un 21enne a bordo, poi si incendia: addio a Christian Poletto. Da quanto si apprende il giovane era a bordo di un mezzo della Tanghetti Salotti e stava facendo ritorno in sede. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 15 maggio a Cazzago San Martino, quando la vittima stava facendo ritorno in azienda. Da quanto si apprende il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Circonvallazione e l’innesto sulla Strada provinciale 11 a Ospitaletto, con il furgone che avrebbe impattato contro un camion che stava svoltando.

Camion sbanda e travolge un furgone

Purtroppo Christian è deceduto nello schianto e ci sono testimoni che hanno raccontato cosa hanno visto, con elementi a disposizione della polizia anche grazie alle telecamere di un distributore. Pare comunque che il mezzo pesante abbia improvvisamente invaso la corsia opposta, travolgendo in pieno il furgone. Poi il camion ha finito la sua corsa incontrollata contro il muro di un’azienda prendendo fuoco. Si apprende che l conducente è uscito dalla cabina senza gravi ferite. Purtroppo la sorta del furgone su cui viaggiava il 21enne è stata terribilmente peggiore: il camion lo ha sbriciolato e per il 21enne del Villaggio Violono nel Bresciano non c’è stato nulla da fare.

Lo strazio del datore di lavoro

Fanpage spiega che fra le prime persone ad arrivare sul luogo dell’incidente c’è stato proprio uno dei titolari dell’azienda. Ha spiegato ai media l’uomo, Thomas Tanghetti. “Un bravo ragazzo di 20 anni, come può essere morto così? Era con noi da un anno, lo aveva portato il padre ed eravamo tutti soddisfatti di come fosse diventato parte della squadra”.