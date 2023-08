Vincenzo La Porta, 60enne di Napoli, ritenuto vicino al clan camorristico Contini, è stato arrestato a Corfù dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli.

Camorra, latitante arrestato a Corfù: tradito da una festa per lo scudetto del Napoli

11 anni da superlatitante, inserito nella lista tra i 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell’Interno. Vincenzo La Porta, 60enne di Napoli, ritenuto vicino al clan camorristico Contini, è stato arrestato a Corfù dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. A tradirlo la sua grande passione per il calcio e per il Napoli. I carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata al balcone di un ristorante dell’isola greca, con una sciarpa azzurra tra le mani e il cappello da baseball in testa.

Latitante tradito dalla festa dello scudetto del Napoli

I carabinieri hanno aspettato a lungo di scovare Vincenzo La Porta. Tramite il web patrolling, ovvero il pattugliamento della dimensione virtuale, hanno scandagliato social e movimenti finanziari, fino a trovare la foto della festa dello scudetto del Napoli a Corfù. Dopo una serie di accertamenti e pedinamenti, con la collaborazione della polizia greca, i carabinieri hanno bloccato il latitante in strada, mentre era in sella al suo scooter. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli sotto la direzione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, sono state supportate nella parte esecutiva dal Servizio di Cooperazione Internazionale e dalla Rete @ON finanziata dall’UE.