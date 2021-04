Can Yaman e Diletta Leotta aspettano un figlio? Parla l’amica di lei

Can Yaman e Diletta Leotta sono in dolce attesa? I due sembrano già pronti per mettere su famiglia. Le parole dell'amica.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a far sognare, nonostante non tutti siano convinti che sia reale. I due sembrano essere inseparabili e pare che presto andranno a convivere a Roma. Si parla già di matrimonio e anche di un figlio in arrivo.

La coppia sembra pronta a mettere su famiglia.

Can Yaman e Diletta Leotta, figlio in arrivo?

Can Yaman ha lasciato l’hotel a cinque stelle dove alloggiava e ha preso in affitto un attico nel cuore di Roma. Presto verrà raggiunto dalla fidanzata, che dovrà fare avanti e indietro tra la Capitale e Milano. Nelle ultime settimane pare sia arrivata la proposta di matrimonio di Can Yaman. Secondo alcune fonti l’attore avrebbe letteralmente perso la testa per la Leotta.

La conduttrice, però, sembra prendere tempo. Eppure, c’è chi dice che i due abbiano già deciso di mettere su famiglia. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Un’amica d’infanzia di Diletta Leotta avrebbe gettato la bomba, svelando questo dolce segreto. “Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in volo” si legge sul settimanale.

Diletta Leotta potrebbe essere già incinta, oppure la coppia si è già messa all’opera per allargare la famiglia.

Can Yaman non ha mai nascosto il suo sogno di avere un figlio e questa potrebbe essere la volta buona. Yaman ha già conosciuto i genitori della Leotta e si è recato in Sicilia, per incontrare gli altri parenti della sua compagna. La coppia ha trascorso giornate di relax e romanticismo. I due si frequentano dallo scorso gennaio, ma sembrano intenzionati ad accelerare il più possibile i tempi e bruciare tutte le tappe. Le critiche e i dubbi non mancano, ma Can Yaman e Diletta Leotta continuano per la loro strada, sempre più convinti del loro amore.