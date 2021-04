Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? “Lei non l’ha voluto seguire in Turchia”

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? L'attrice non ha voluto seguire l'attore per un viaggio in Turchia.

Storia d’amore naufragata tra Can Yaman e Diletta Leotta? La voce ha iniziato a circolare da quando l’attore ha improvvisamente cancellato i suoi canali social, mentre la conduttrice – secondo indiscrezioni – avrebbe smesso d’indossare l’anello di fidanzamento.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

Amore al capolinea tra Can Yaman e Diletta Leotta? Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma quel che è certo è che la conduttrice non ha seguito l’attore in Turchia (dove si sarebbe recato, secondo i rumor in circolazione, per far visita alla famiglia). Secondo Santo Pirrotta il viaggio di Yaman in Turchia sarebbe stato alla base della sua lite con Diletta Leotta.

“Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo della furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, ma lei ha risposto picche. Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che ricambiasse”, ha dichiarato Pirrotta al salotto tv di Adriana Volpe. La vicenda si sarà davvero svolta così? Per il momento l’attore e la conduttrice non hanno preso la parola in merito, e in tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda.