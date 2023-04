Caos su programmi Rai prorogati a fine giugno: si pensa a norma anti-Fuortes

È caos in casa Rai. Il disordine è nato a causa del mancato addio dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, cosa che impedisce la presentazione dei palinsesti e il regolare avvio della stagione estiva. Proprio per questo motivo è possibile che diversi programmi siano prorogati fino alla fine di giugno. Il presidente dell’Associazione produttori, Giancarlo Leone, ha nel frattempo espresso il suo stupore e la sua indignazione, facendo notare come tutto sia fermo. C’è amarezza tra i dirigenti, che ironizzano sulla situazione affermando come nel mese di ottobre “andranno in onda i monoscopi”. Viste le difficoltà, il governo starebbe pensando a una norma anti-Fuortes.

Caos su programmi Rai: quale soluzione da parte del governo?

In realtà il governo starebbe pensando a come spingere fuori Carlo Fuortes, in quanto un’azione legittima esiste eccome. La norma che potrebbe essere la chiave di volta per la Rai è L’articolo 29, comma 2 dello Statuto, che afferma testualmente: “L’ad resta in carica per tre anni dall’atto di nomina salva la facoltà di revoca da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell’assemblea”. Il prossimo 27 aprile è in programma l’assemblea dei soci.

Leone: “Il rischio di non andare in onda a ottobre è altissimo”

Giancarlo Leone ha espresso le sue preoccupazioni sulla situazione di stallo in Rai, tramite alcune dichiarazioni riportate dalla Stampa: “Tutto è incredibilmente fermo: progetti di produzione … fiction, documentari, animazione, intrattenimento … Il rischio di non andare in onda a ottobre è altissimo”.