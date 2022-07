Capelli rovinati dalla salsedine: le cause e come rimediare

Gli impacchi, le maschere nutrienti insieme a creme protettive sono le soluzioni migliori per rimediare ai capelli rovinati dalla salsedine.

Per quanto il mare sia una esperienza piacevole e la meta maggiormente agognata dai vacanzieri rischia di creare seri danni ai capelli. Al mare entrano in gioco fattori come il sole e la salsedine che portano ad avere capelli rovinati e crespi difficili da acconciare e gestire. Vediamo come poter rimediare e rendere la chioma lucente.

Capelli rovinati dalla salsedine

La salsedine è una delle cause principali dei capelli rovinati che, in vacanza, a contatto con il sole e il mare, appaiono fin da subito opachi, sfibrati perdendo di luminosità e lucentezza. Le aggressioni esterne, come la salsedine e i raggi solari, tendono a indebolire il fusto rendendo lo stato della cuticola fragile, portando a doppie punte e a capelli fragili.

La salsedine danneggia i capelli, ma non di tutte le tipologie e non sempre. Ovviamente molto dipende dalla struttura del capello, dai prodotti protettivi che si usano e dal tempo che restano a contatto con i fattori esterni. Questo fattore arreca dei problemi alla chioma che tende a spezzare i capelli, quindi la salsedine porta a un aumento della secchezza.

Il capello già secco tende a risentire maggiormente della salsedine e, quindi, dell’azione dell’acqua marina. Anche i capelli grassi possono rovinarsi a causa della salsedine subendo un eccesso di sebo. Inoltre, può portare a dei capelli disidratati e per prendersene cura una crema protettiva è la soluzione migliore insieme ad acqua dolce.

L’eccesso di salsedine è davvero un problema per i capelli dal momento che rimane sui capelli rendendoli secchi e crespi. Per questa ragione, proteggere i capelli al mare è fondamentale per evitare di avere una chioma che sia secca e arida al ritorno dalle vacanze.

Capelli rovinati dalla salsedine: cause

I capelli al mare vivono un periodo molto difficile e, proprio per questa ragione, la chioma appare secca e fragile. I capelli rovinati dalla salsedine, dal sole e dal mare, ma anche dal vento possono intaccare la cheratina e far perdere la luce, colore e anche corposità. I raggi ultravioletti li disidratano e portano a far sbiadire il colore.

La salsedine può anche essere utile per il capello perché stimola la microcircolazione nutrendo i bulbi e l’eccesso di salsedine rischia di disidratarli maggiormente facendo apparire la chioma fragile e debole, oltre che crespa. Al mare la chioma non è in salute e luminosa come quando si è in città prima di partire per le vacanze al mare sulla sabbia.

La vita da spiaggia è davvero dura perché arreca danni ai capelli dal momento che porta a disidratarli, renderli stopposi e secchi., oltre che difficili da acconciare. Per questo, poco prima di partire per il mare e durante le vacanze, è sempre bene proteggere i capelli con una haircare specifica che protegga la chioma e dia ai capelli tutti i nutrienti necessari.

Gli shampoo e le maschere dopo sole, ma anche i trattamenti come creme protettive a base naturale, quale argan od olio di cocco che idratano il capello. Fondamentale è anche la protezione che può avvenire con rimedi naturali e impacchi che aiutano ad averli in ordine per una chioma splendida e luminosa, anche in vacanza.

Capelli rovinati dalla salsedine: rimedio naturale

