Un automobilista fornisce una coperta termica per tenere al caldo un capriolo investito a Lanciano, i veterinari della Asl lo salvano

Un capriolo è stato investito a Lanciano ma gli automobilisti lo soccorrono ed accudiscono ed i veterinari della Asl lo salvano, l’animale è stato centrato inavvertitamente da una vettura condotta da una 34enne lungo la provinciale che conduce ad Atessa.

La bella storia con lieti fine e con “Bambi” messo in salvo è cominciata male, con il capriolo investito sulla provinciale Lanciano-Atessa da una Peugeot condotta da una giovane del posto.

Capriolo investito, i veterinari lo salvano

Dopo l’urto l’animale era vivo ed è stato subito soccorso, anche da un automobilista in transito che lo ha messo al caldo con una coperta termica. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Lanciano e il veterinario della Asl.

Il piccolo quadrupede era a terra dolorante ed offriva uno spattacolo da stringere il cuore.

Le difficili operazioni per avvicinarlo

Avvicinare il capriolo, molto spaventato, è stato difficile e gli operanti hanno posizionato birilli e fiaccole sulla strada in modo da creare un senso unico alternato. A quel punto l’ungulato stato trasportato nell’ambulatorio veterinario della locale Asl. Lì il povero “Bambi” ha trascorso la notte e pare stia meglio. Non è affatto escluso che dopo ulteriori cure ed accertamenti possa essere rimesso in libertà.