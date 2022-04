Carlo e Camilla, torna a farsi sentire il presunto figlio segreto: c’è un nuovo erede al trono?

Simon Dorante-Day, ingegnere australiano 55enne, da anni dichiara di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla: c'è davvero un altro erede al trono.

L’ingegnere Simon Dorante-Day, 55enne che vive in Australia, da anni sostiene di essere nato dalla relazione tra il principe Carlo e Camilla Parker-Bowles, che all’epoca era amante dell’erede al trono. L’uomo è tornato a farsi sentire, pubblicando nuove foto sui social.

Carlo e Camilla hanno davvero un figlio segreto? L’erede al trono è un altro?

Carlo, Camilla e il presunto figlio segreto: le parole dell’uomo

Da anni Simon Dorante-Day si è fatto conoscere per essere, a sua detta, il figlio illegittimo di Carlo e Camilla. Naturalmente, conferme a riguardo non sono mai arrivate. Il 55enne è tornato a farsi sentire e lo ha fatto attraverso la sua pagina Facebook, sulla quale ha pubblicato alcuni collage in cui mostra la sua foto accanto a quella dei suoi presunti familiari.

In particolare, ha tenuto a sottolineare quella che ritiene “un’innegabile somiglianza” tra lui e la Regina Elisabetta.

L’uomo è inglese di nascita, ma australiano d’adozione. A 18 mesi, infatti, Simon è stato adottato e si è trasferito con la sua famiglia in Australia, dove vive ancora oggi. Stando a quanto da lui riferito (anche ai tabloid britannici), i suoi nonni adottivi Winifred ed Ernest hanno lavorato rispettivamente per la regina e per il principe Filippo.

La nonna era una cuoca, il nonno un giardiniere. Sarebbero stati proprio i nonni a raccontare al nipote di essere nato dalla storia d’amore segreta tra Carlo e Camilla.

“So che sembra incredibile, ma tutto ciò che dico è verificabile”, aveva dichiarato Simon al Daily Mail, precisando: “Sono semplicemente un uomo in cerca dei miei genitori biologici e ogni strada mi ha portato a Camilla e Carlo“. A chi gli ha fatto notare che due genitori con occhi azzurri non potrebbero far nascere un bambino con gli occhi marroni (come nel suo caso), lui ha replicato mettendo una sua foto accanto a quella di Tom Parker Bowles, nato dal primo matrimonio di Camilla.

La storia di Simon è finita sui giornali di tutto il mondo nel 2019, quando ha presentato all’Alta Corte di Sydney i documenti con cui sperava di costringere Carlo e Camilla a sottoporsi a un test del Dna. Per Simon, inoltre, i suoi zigomi e i denti sono quelli “tipici dei Windsor”.