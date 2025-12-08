Ieri si è chiusa la stagione 2025 di Formula 1 con lo scettro di campione del mondo che è passato dalle mani di Max Verstappen in quelle di Lando Norris. Il pilota britannico ha così ottenuto il suo primo alloro in carriera, l’attenzione di tutti in Italia era però rivolta a Carlo Vanzini che ha annunciato durante il fine settimana di star combattendo il tumore al pancreas.

Davide Camicioli in diretta: “scusami Carlo”

Al termine della gara c’è stato il consueto approfondimento in studio, condotto da Davide Camicioli con Ivan Capelli e Vicky Piria al suo fianco come ogni fine settimana.

Verso la fine della trasmissione Camicioli ha rivolto un messaggio di affetto a Carlo Vanzini come riportato da Fanpage.it – “Grazie Carlo continua a massacrarmi per tutta la stagione, sei stato un insegnante straordinario e sei un amico”.

Il tutto è terminato con il giornalista in lacrime, si è scusato con Vanzini perché conoscendolo sa che non apprezza questi gesti plateali.

La risposta di Vanzini: “sei licenziato”

Carlo Vanzini ha apprezzato il messaggio di affetto e vicinanza ricevuto dall’amico e collega e ha risposto con una battuta che riportiamo dal sito Leggo.it – “Non erano questi i patti. Sei licenziato“. Ovviamente il tutto con un tono scherzoso.

Il sipario sul 2025 della Formula 1 si è chiuso così con un atto di umanità che ha lasciato anche i tifosi più incorreggibili senza parole.

La speranza di tutti è quella di risentire Vanzini al via della stagione 2026 che inizierà il prossimo 11 febbraio con i primi test. Come annunciato dal commentatore, egli verrà operato a gennaio per l’asportazione del tumore.