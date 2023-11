La verità sulla malattia di cui soffre Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è emersa solo ora. Scopriamo tutti i dettagli di questa patologia.

Carlos Maria, tutta la verità sulla malattia del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato in diverse occasioni della malattia di cui soffre Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ma la verità sembra essere emersa solo ora. La modella ha dichiarato che il figlio sta meglio, che è una persona molto sensibile che ha subito semplicemente un crollo emotivo come può capitare ai ragazzi della sua età. In realtà, le ultime dichiarazioni del padre, Fabrizio Corona, avevano fatto preoccupare. L’ex re dei paparazzi aveva dichiarato che il ragazzo soffriva di una grave patologia di origine genetica. Durante un’intervista ha dichiarato che Nina Moric era troppo instabile per riuscire a stare accanto al proprio figlio e aiutarlo ad affrontare questo problema.

Nina Moric ha parlato della malattia del figlio

In merito a queste dichiarazioni, è arrivata la risposta di Nina Moric, che ha voluto dichiarare apertamente che si sente perfettamente in grado di fare da madre a suo figlio e che non farebbe nulla per danneggiarlo. Ha ammesso di aver vissuto un momento difficile, ma che è perfettamente capace di stargli vicino e di aiutarlo in tutto ciò che ha bisogno. La donna non ha parlato di una grave patologia genetica, come ha fatto l’ex Fabrizio Corona, ma semplicemente di un crollo emotivo e di difficoltà emotive che si possono superare.