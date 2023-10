Marco Venturi, imputato per il caso della stilista Carlotta Benusiglio, trovata impiccata a Milano, è stato assolto. La Procura aveva chiesto 30 anni.

Carlotta Benusiglio, stilista trovata impiccata a Milano: assolto ex compagno

Marco Venturi, imputato per il caso della stilista e fidanzata 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio 2016, è stato assolto. A deciderlo la Corte d’Assise d’Appello di Milano, che ha ribaltato la sentenza di primo grado di condanna a 6 anni per “morte come conseguenza di altro reato“, ovvero condotte di stalking ai danni della compagna. La Procura aveva chiesto 30 anni per omicidio volontario, ma Venturi è stato assolto sia dall’imputazione della condanna di primo grado che da quella di omicidio.

“È stato assolto da tutto come da nostre richieste. Quella di oggi è una decisione coraggiosa che io condivido” ha commentato l’avvocato Andrea Belotti. “Secondo me troppe aspettative erano state create” ha aggiunto, sottolineando che la condanna in primo grado si basava su pochi riscontri di prova, ribadendo che si è trattato di suicidio.

Carlotta Benusiglio, stilista trovata impiccata a Milano: le parole della mamma

“Spero che Carlotta non veda” è stato il commento di Giovanna Palazzi, la madre di Carlotta Benusiglio, dopo la sentenza di appello a Milano, che ha assolto l’ex compagno Marco Venturi da tutte le accuse. Sia la madre che la sorella di Carlotta, Giorgia, sono andate via dall’aula della Corte d’Assise di Milano sconvolte per il verdetto di secondo grado. La parte civile ha spiegato che ci sono “molte cose che non tornano” e “molti errori in sede investigativa che hanno creato diversi problemi e hanno reso questa vicenda processuale particolarmente travagliata“.