Ex ginnasta che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, Carlotta Ferlito è diventata famosa anche perché ha candidamente ammesso di avere un disturbo del comportamento alimentare. La sportiva ha iniziato a soffrirne proprio a causa del rigido protocollo che le hanno imposto durante l’attività agonistica. Nelle ultime ore, però, Carlotta ha festeggiato un altro traguardo: il ritorno del ciclo.

Via Instagram, la Ferlito ha dichiarato:

“Solitamente sono un libro aperto ma questa non la sapete. Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida. Quest’anno però è stato molto, molto difficile: mille visite, praticamente nessuna diagnosi se non ‘sei dimagrita troppo’ oppure ‘ti devi rilassare perché lo stress non aiuta’, che detto in un momento in cui fattori esterni che non posso controllare mi creano molto stress, vale tanto quanto un ‘se hai l’ansia respira che ti passa’. Nonostante al momento un figlio non sia in prospettiva, sentirsi dire che qualora avessi voluto, non avrei potuto concepire bambini in queste condizioni, era sempre un colpo al cuore. Il nostro corpo è una macchina perfetta che nel momento in cui qualcosa non va cerca di dircelo in tutti i modi, e questo era il mio corpo che mi suggeriva di rallentare e di lasciare andare la smania di essere perfetta e performante in ogni campo della mia vita”.