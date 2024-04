Sono una delle coppia più innamorate e dolci del mondo dello spettacolo. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si conoscono e stanno insieme da anni, non si risparmiano mai né davanti la telecamera né nel privato. Dopo anni di tentativi per allargare la famiglia, alla fine è arrivata Maria con la fecondazione assistita e la ballerina ne ha parlato in un’intervista molto toccante.

Carmen Russo e la relazione con Enzo Paolo Turchi

L’amore fra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi va avanti da 40 anni. I due si sono conosciuti per la loro professione di ballerini e non si sono più lasciati.

Al settimanale Gente hanno raccontato che non ci sono segreti particolari per far durare così a lungo un amore. “Basta condividere ed essere sinceri, rispettosi. Non ci diamo mai per scontati e alimentiamo sempre la passione. Poi c’è sempre un pizzico di romanticismo che non guasta mai”.

A mancare fra loro era solo una cosa: un figlio.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: l’arrivo della figlia Maria

Il ballerino e coreografo ha sofferto molto in passato per la perdita improvvisa e tragica delle sorelle, evento per cui i suoi genitori sono impazziti e si sono allontanati.

La famiglia si è dispersa e oggi non si vergogna a dire che ha paura a stare solo, senza Carmen e la loro bambina.

Maria è fondamentale nella loro vita e ha fortificato il rapporto. Da tempo i due desideravano un bambino ma Carmen ha un problema alle tube, così hanno iniziato il percorso per la fecondazione assistita.

“Enzo desiderava molto un bambino ma non mi ha mai mortificata per il mio problema. Diceva che stavamo bene anche in due, viste le difficoltà. Alla fine è arrivata questa bambina 11 anni fa come un dono dal cielo. Ora non possiamo stare senza di lei”.