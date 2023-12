Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si registra un significativo aumento dei prezzi dei voli, soprattutto per le tratte verso e dalle isole, alcune delle quali superano i 500 euro a passeggero in classe economica.

Caro voli Natale 2023: l’impatto economico per le famiglie

Assoutenti denuncia un pesante impatto economico per le famiglie, come riporta tg24.sky.it, che intendono viaggiare a fine anno, mentre il Codacons chiede un intervento urgente dell’Antitrust, poiché le iniziative finora adottate non sembrano risolvere il problema. Il governo sostiene l’efficacia del decreto legge (decreto Asset) e delle relative norme, evidenziando l’avvio di un’indagine come prova di ciò. La Regione Sicilia interviene con uno sconto del 50% sui biglietti aerei, limitato ai residenti.

Caro voli Natale 2023: le tariffe per tratta

I costi dei voli per le festività raggiungono cifre elevate, superando i 500 euro in diverse tratte, come Bologna-Palermo (521 euro) o Torino-Catania (446 euro). Anche le tariffe per la Sardegna sono in aumento, con spese minime di 297-395 euro da varie città. Va notato che questi prezzi non includono costi extra come il bagaglio a mano o la scelta del posto, che aumentano ulteriormente il costo complessivo del volo.