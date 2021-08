Carolina Marconi, gli effetti collaterali: “Fine chemio rossa, ora la bianca”

Carolina Marconi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver terminato il ciclo di chemioterapia rossa.

Carolina Marconi si sta sottoponendo alla chemioterapia per combattere il tumore da cui è stata colpita alcuni mesi fa e sui social continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Carolina Marconi: la chemioterapia

Carolina Marconi ha annunciato ai fan di aver terminato il ciclo di chemio rossa mentre a breve inizierà la chemioterapia bianca.

Sui social l’ex gieffina si è mostrata ai fan felice e sorridente e li ha aggiornati sulle sue condizioni: “Buona serata dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene… Molto meglio. Mercoledì dovrò fare il quarto ciclo di chemio rossa. Sarà l’ultima, daje. Poi inizierò quelle bianche. Vi voglio bene grazie starmi vicino”, ha dichiarato la showgirl che, a causa della chemio, ha deciso di rasare i suoi lunghi capelli neri.

Nonostante abbia ammesso le sue paure Carolina Marconi ha confessato di voler affrontare la malattia con il sorriso, e sui social in tanti hanno lodato il suo coraggio e la sua positività. La showgirl non ha nascosto di aver avuto diversi effetti collaterali a causa della chemio, mentre ad aprile si era sottoposta ad un intervento per asportare il cancro al seno.

Carolina Marconi: il fidanzato

L’ex gieffina è legata da tempo all’ex calciatore Alessandro Tulli e ovviamente lui e la sua famiglia le sono rimasti accanto durante questo momento particolarmente difficile.

Sui social Carolina Marconi non ha perso occasione per ringraziarli per il loro supporto e per la loro delicatezza nei suoi confronti.

“Non fate sentire abbandonati i vostri cari, una spinta in più a tutte quelle persone che hanno bisogno in questo momento di forza e sostegno… Una telefonata ,un messaggino, una coccola in più, fateli ridere, attenzioni che non devono mancare. Credetemi, fanno la differenza”, ha scritto sui social.

Carolina Marconi: il tumore

Ad aprile l’ex gieffina ha confessato di essersi sottoposta ad un intervento al seno per rimuovere una massa tumorale. In seguito ha dovuto sottoporsi ad alcuni cicli di chemioterapia per cercare di sconfiggere del tutto la malattia. Nonostante le difficoltà Carolina Marconi ha confessato di voler affrontare questa battaglia col sorriso, cercando di attrarre solo eventi positivi: “Guarda qualche serie x distrarti, leggi e non ci pensi più (almeno ci provi) e ti accorgi che piano piano passano i giorni… Tutto sta nel tenersi impegnati con qualcosa di bello… Lo so, è dura, ma se ci sto riuscendo io chiunque può farcela nella mia stessa posizione… Se pensi positivo (ma veramente) attrai solo cose positive (forza dell’attrazione). Funziona!”, ha scritto.