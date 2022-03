Carolyn Smith continua la battaglia contro il tumore: “Il rischio è troppo alto”

Carolyn Smith ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha spiegato perché continuerebbe a sottoporsi alle terapie contro il cancro.

Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il tumore, che va avanti dal 2015. La famosa coreografa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sulla necessità di continuare le terapie.

Carolyn Smith: la battaglia contro il tumore

Dal 2015 Carolyn Smith sta combattendo contro il cancro al seno e continua a sottoporsi alle terapie che impediscono il rischio di una recidiva.

La famosa coreografa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha svelato cosa le avrebbero detto i medici durante le sue ultime visite di controllo. “Il tipo di tumore che ho avuto è molto aggressivo. I medici oggi mi hanno detto che il rischio è troppo alto per fermarsi adesso con la chemioterapia biologica. Avrei il 60% dei possibilità di una recidiva“, ha ammesso.

La solidarietà a Fedez

Nelle ultime settimane molti sono rimasti scossi nell’apprendere della malattia di Fedez, che ha annunciato di esser stato operato per un tumore neuroendocrino al pancreas.

La stessa Carolyn Smith ha espresso la sua solidarietà nei confronti del rapper e in un messaggio via social a lui indirizzato ha affermato:

“Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia , lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. Sono dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo. Ma lo so che in Italia abbiamo l’eccellenza medico migliore nel mondo. Sicuramente qualcuno non è d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non hanno vissuto al di fuori d’italia.

Le mie parole forse conta poco perche non ho nessuno rapporto con Vittorio e Fedez, ma me lo sento da dire “ Non mollare mai, affrontare tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti “ . La positività aiuta i medici che aiutano noi.”