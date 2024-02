La carta docente

La carta docente è un bonus pari a 500 euro che i professori possono utilizzare per l’acquisto di libri ed eventi culturali come il teatro o il cinema e tanto altro ancora. Inclusi sono infatti anche: le iscrizioni ai corsi di laurea presso le università, gli acquisti di riviste, di software, di biglietti per i musei e così via. Questo bonus spetta ai docenti di ruolo ma la novità adesso riguarda anche i precari. Andiamo a scoprire i dettagli e le ultime notizie sulla carta docente.

Carta docente anche per i precari

Come in tanti già sapranno, molti insegnanti avevano fatto ricorso e, con la sentenza della Corte di Giustizia UE, si è deciso di ampliare la lista di docenti che possono usufruire di questa agevolazione. Quindi adesso la carta docente spetta anche agli insegnanti precari nonché anche ai supplenti. Il contratto deve essere annuale, con una scadenza al 31 agosto dell’anno in corso.

Come richiedere la carta docente

Richiedere la carta del docente è veramente molto semplice. Vi basterà scaricare l’app sul vostro dispositivo oppure andare sul sito internet cartadocente.istruzione.it, fare l’accesso e poter spendere dunque il bonus di 500 euro come credete più opportuno.