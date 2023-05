Casarza Ligure, auto con a bordo turisti si ribalta: ci sono feriti

Tutto è accaduto in pochi attimi in territorio di Casarza Ligure, con un’auto con a bordo dei turisti che all’improvviso si ribalta: ci sono feriti anche se le loro condizioni di salute non sembrano destare preoccupazioni. Da quanto si apprende sui media locali il mezzo ha perso aderenza lungo la Statale Aurelia e sono accorsi i team dei Vigili del Fuoco assieme a quelli dei soccorritori sanitari ed alle forze dell’ordine.

Auto con a bordo turisti si ribalta

Ma cosa è successo? Dai media si apprende di un intervento dei vigili del fuoco di Chiavari per un’auto cappottata a seguito di quel brutto incidente. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio, mercoledì 3 aprile, sulla strada statale Aurelia al km 468 in direzione levante. Per la precisione tutto è accaduto nel comune di Casarza Ligure. Nel veicolo viaggiavano due turisti brasiliani che erano diretti verso la Toscana. Ad un certo punto però e per cause in via di accertamento, i due hanno urtato il fianco della collina finendo la loro corsa su un fianco.

L’arrivo di Vigili del Fuoco e 118

A quel punto sono accorsi i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre gli occupanti e consegnarli alle cure dei sanitari. Sul posto sono giunte due ambulanze ed i feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.