Caserta, muore in auto e sotto gli occhi di sua nipote, il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie

Tragedia in Campania, dove una donna della provincia di Caserta muore in auto e sotto gli occhi di sua nipote.

Da quanto si apprende una 61enne è stata stroncata da un malore ad Orta di Atella mentre veniva accompagnata in ospedale. E proprio sua nipote la stava conducendo in auto al pronto soccorso dove la poveretta non è mai arrivata. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata del 9 gennaio ad Orta di Atella dove una donna di 61 anni è spirata mentre si trovava in auto per raggiungere il nosocomio più vicino.

Muore in auto e sotto gli occhi della nipote

I media territoriali spiegano che la tragedia si è verificata nella tarda mattinata all’altezza della farmacia Sagripanti in via Toscanini. La 61enne era sofferente da pregresse patologie e ad un certo punto ha avvertito un malore. La donna ha chiestoaiuto ad una nipote per farsi accompagnare in ospedale ma purtoppo durante il tragitto le sue condizioni si sono aggravate ed è spirata prima che i soccorsi potessero entrare in azione.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Caserta News spiega che sul posto sono intervenute a razzo le ambulanze del 118 ed i carabinieri della territoriale. Ogni tentativo di rianimare la 61enne si è rivelato vano ed all’arrivo dei medici del 118 il cuore della 61enne, residente ad Orta di Atella, aveva già smesso di battere. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.