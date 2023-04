Caso Julia Ituma, la polizia cerca indizi nel telefono

Julia Ituma è morta dopo essere caduta dal sesto piano dell’hotel in cui si trovava in ritiro con la squadra per giocare il match valido per le semifinali di Champions League di pallavolo. L’ipotesi che convince di più gli inquirenti è quella del suicidio, ma la madre non vuole crederci.

Morte Julia Ituma, si cercano risposte nel telefono della ragazza

La polizia turca sta ancora indagando sul caso della morte di Julia Ituma, la pallavolista morta ieri ad Instanbul dopo essere caduta dalla finestra dell’hotel in cui alloggiava. Un video, girato dalle telecamere della struttura, mostra la ragazza girovagare per i corridoi a tarda notte con in mano il suo cellulare. La Ituma sembra turbata, ad un certo punto si siede e appoggia la schiena ad una parete. Ha litigato tutta sera con un compagno di classe. La ragazza, poi, rientra in camera e si sfoga con la compagna Giulia, prima che lei si addormenti. Di Julia Ituma, da quel momento, non si sa più nulla, fino al momento del ritrovamento del suo corpo senza vita.

La chiave può essere il telefono della ragazza

Anche se sua madre Elizabeth stenta a crederci, la polizia turca è quasi convinta che dietro alla morte di Julia Ituma ci sia un suicidio. Ma perché una giovane campionessa di pallavolo, appartentemente felice e piena di vita, dovrebbe arrivare a compiere un gesto simile? La risposta potrebbe essere in quel cellulare che la 18enne stringeva tra le mani. La telefonata breve con la madre, poi la litigata con il suo compagno. La polizia cerca indizi che possono portare a delle risposte.