Jorge Vilda è stato licenziato: a seguito dello scandalo generato dal caso Rubiales, il percorso del ct della Nazionale femminile di calcio spagnola è giunto a compimento. I dettagli sulla decisione della Rfef.

Caso Rubiales, licenziato il ct della Nazionale femminile spagnola

Il percorso di Jorge Vilda alla guida della Nazionale femminile di calcio spagnola è giunto a capolinea. Nella giornata di martedì 5 settembre, la Rfef ha comunicato all’allenatore e direttore tecnico del calcio femminile il suo licenziamento da entrambe le posizioni. La decisione è stata presa a seguito delle reazioni scatenate dal caso Rubiales.

A notificare quanto stabilito dalla Rfef è stato Pedro Rocha, presidente ad interim, durante un incontro con l’ormai ex tecnico che si è tenuto nella mattinata di martedì presso la sede della Federazione. È quanto riferito dalla stampa spagnola.

La decisione della Rfef

A otto anni dal momento in cui è stato scelto come guida della Nazionale femminile di calcio spagnola, il 42enne madrileno dismette i panni del tecnico e pone fine alla sua avventura. Vilda aveva assunto l’incarico nel 2015, per sostituire Ignacio Queredo dopo le sue parentesi alla guida dell’U17 e dell’U19.

L’addio alla squadra arriva poche settimane dopo aver conquistato il titolo più importante mai raggiunto nella storia del calcio femmine spagnolo ossia i Mondiali giocati in Australia e in Nuova Zelanda.