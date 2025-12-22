Continua a tenere banco il caso Signorini, con Fabrizio Corona che, durante un episodio di “Falsissimo”, ha lanciato gravi accuse proprio nei confronti del conduttore e direttore di Chi. Giulia De Lellis, interpellata sulla questione da un fan su Instagram, ha lanciato una presunta frecciatina.

Giulia De Lellis sul caso Signorini

Si continua a parlare dello scandalo Signorini-Corona, dopo che l’ex re dei paparazzi ha lanciato gravi accuse nei confronti del conduttore e direttore di Chi, affermando che “se non vai a letto con Signorini non lavori in televisione”, parlando poi di un presunto sistema Signorini che andrebbe avanti da diversi anni.

Il conduttore, dal canto suo, ha già fatto sapere che ha dato tutto in mano ai suoi legali. Su Instagram, intanto, nel box “domande e risposte”, un follower ha chiesto a Giulia De Lellis cosa ne pensasse sul caso Signorini. Ecco cosa ha risposto l’influencer.

Caso Signorini, Giulia De Lellis e la presunta frecciatina che non passa inosservata



Come risposta al follower che su Instagram le ha chiesto: “abbiamo bisogno della tua opinione sul caso Signorini”, Giulia De Lellis ha pubblicato un video di uno scontro tra lei e il conduttore, datato 2017, in cui dice: “rimango in silenzio perché sono una ragazza molto educata e ringrazio i miei genitori per questo“, con in sottofondo il brano “She Knows”, di J. Cole. Per molti il condividere il video di quello scontro è stata una frecciatina dell’influencer nei confronti del conduttore.