Catania, uomo costruisce scala abusiva per non incontrare i condomini in ascensore

Un uomo di Catania ha costruito una scala abusiva che dalla strada portasse direttamente al suo appartamento per non incontrare gli altri condomini in ascensore.

Un uomo residente in una palazzina del quartiere Librino di Catania risulta indagato per invasione di terreno pubblico per aver costruito illegalmente una scala abusiva di ferro che collegasse il suo balcone alla strada. Tutto per non utilizzare l’ascensore condominiale e non avere a che fare con gli altri inquilini dell’edificio.

Catania, uomo costruisce una scala abusiva

L’uomo aveva più volte litigato con i condomini per questioni di convivenza e, per risolvere il problema e non avere rapporti con loro, ha deciso di realizzare autonomamente una scala privata a chiocciola che lo conducesse dal suo appartamento al primo piano alla strada. Secondo quanto emerso, avrebbe costruito da solo la base in cemento e poi la stessa struttura in ferro battuto per raggiungere agilmente il primo piano senza entrare in ascensore.

L’ha poi abbellita con piante rampicanti.

Una costruzione che non solo ha alterato la facciata dello stabile, ma ha creato problematiche alla circolazione stradale e limitato di molto la possibilità di parcheggiare le auto per i residenti dello stabile.

Catania, uomo costruisce una scala abusiva: denunciato

L’uomo è stato denunciato e le autorità indagheranno ulteriormente sulla vicenda e sulla realizzazione della struttura abusiva. Per il momento non è noto se la denuncia sia arrivata dai condomini con i quali l’uomo aveva precedentemente avuto una serie di discussioni che lo avevano spinto a costruirsi un canale di accesso privato.