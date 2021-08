Caterina Balivo e la prova costume: “Mi do 10, ecco perché”

Caterina Balivo sfoggia una forma fisica strepitosa: le foto in bikini durante le sue vacanze.

Caterina Balivo ha svelato perché sarebbe orgogliosa della sua forma fisica e ha postato sui social alcuni scatti in costume da bagno.

Caterina Balivo: le foto in bikini

Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze dell’estate 2021 a Capri e sui social non ha perso occasione per mostrarsi con alcuni seducenti costumi da bagno.

La conduttrice ha dichiarato di essere orgogliosa della sua forma fisica e della sua bellezza al naturale, senza filtri e senza make up. “Voto 7? 10, perché non ci sono app”, ha dichiarato la conduttrice mettendo in mostra le sue curve vertiginose attraverso i social, dove ha fatto il pieno di like.

Per Caterina Balivo l’estate 2021 è all’insegna del relax e degli amori familiari: la conduttrice sta trascorrendo le vacanze insieme al marito, Guido Maria Brera, e ai suoi due figli, Cora e Guido Alberto.

Caterina Balivo: la pausa dal lavoro

Dopo aver detto addio a Vieni da Me nel 2020 la conduttrice ha deciso di concentrarsi su se stessa e sulla sua famiglia, e in tanti si chiedono quali saranno i suoi prossimi progetti in tv. Per il momento sulla questione tutto tace e la conduttrice non ha ancora svelato quali potrebbero essere i suoi nuovi progetti. “Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro.

L’ho capito in quest’anno di pandemia. Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l’ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli”, ha confessato la conduttrice.

Caterina Balivo: la pandemia da Coronavirus

Durante il lockdown del 2020 la conduttrice non aveva nascosto di aver vissuto ansie e paure. Lei e suo marito avrebbero persino iniziato a dormire in stanze separate per paura che uno dei due potesse risultare positivo al virus e contagiare l’altro. In seguito al lockdown Caterina Balivo ha deciso di ritirarsi dal suo famoso programma tv per dedicarsi maggiormente ai suoi impegni quotidiani e ai suoi due bambini, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017.