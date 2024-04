Caterina Balivo è in lutto per la morte di una persona. Il difficile annuncio della conduttrice.

Caterina Balivo ha dato un triste annuncio. La conduttrice è in lutto per la morte di una persona con cui aveva avuto una conversazione poco tempo fa.

Caterina Balivo: ecco cosa ha annunciato

Caterina Balivo è in lutto per la morte di una persona con cui ha avuto l’ultima conversazione pochissimo tempo fa. La conduttrice è incredula per quanto accaduto e ha espresso tutto il suo dolore. Caterina Balivo è rimasta sconvolta per la morte di Paola Gassman e ha voluto ricordarla condividendo una foto che le ritrae insieme, con una bellissima dedica che ha colpito tutti.

Caterina Balivo ricorda Paola Gassman: “Non potrò rivederti più”

“Cara Paola, buon viaggio, è stato bello chiacchierare insieme pochi mesi fa. Mai avrei pensato di non rivederti più” ha scritto Caterina Balivo nel suo post. “Abbiamo chiacchierato quel 5 gennaio con la calda atmosfera del Natale” ha aggiunto la conduttrice. Caterina Balivo ha così ricordato Paola Gassman, figlia di Vittorio, scomparsa all’età di 78 anni.