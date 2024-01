A C’è Posta per Te, una madre dal passato difficile, cerca il figlio abbandonato all’età di 11 anni.

Madre cerca figlio a C’è Posta per Te

Caterina si sposa con un uomo con il quale ha un figlio a soli 18 anni, Francesco, ma dopo soli due anni la coppia si separa.

Una situazione difficile per la madre del bimbo, non ha un lavoro e non può tenere il figlio, intervengono gli assistenti sociali e le prendono il bambino.

Lei torna a vivere dalla madre e dopo qualche tempo riesce a trovare un lavoro. Soltanto in questo momento può tornare a rivedere il figlio, che viveva insieme alla nonna paterna.

Ma, alla pretesa insistente della madre, nei confronti del figlio, affinché quest’ultimo tornasse a vivere con lei, lui risponde di voler stare con la nonna, lei si arrabbia, non accetta la sua decisione e sparisce dalla sua vita.

C’è Posta per Te madre cerca il figlio: le parole di Francesco

All’apertura della busta il figlio di Caterina è fermo sulla sua decisione, neanche la conduttrice Maria De Filippi è riuscita a cambiare il finale della storia:

«Ho visto abbastanza. Volevo vivere con mia nonna perché mi ha cresciuto lei. Quando è sparita ci sono rimasto male, era la mia mamma. Non riuscivo a darmi spiegazioni, non sapevamo il motivo. Sua sorella mi ha detto che ha una figlia, l’ho sentita perché ero curioso. Ancora avevo intenzione di volerla vedere per dirle che mi mancava. Questo è successo quattro anni fa. Non si è fatta vedere, niente. Della bambina ne ero contento. Non la voglio proprio sentire, perché non se ne doveva andare senza farsi più sentire. Io non ci voglio fare nulla. Lei non avrà avuto una vita facilissima, ma nemmeno a me ne ha data una facile. È troppo tardi».

C’è Posta per Te madre cerca il figlio: le parole di Caterina dopo la chiusura della busta