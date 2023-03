C'è posta per te, Assunta torna in studio: spera di recuperare il rapporto con la figlia

C'è posta per te, Assunta torna in studio: spera di recuperare il rapporto c...

C'è posta per te, Assunta torna in studio: spera di recuperare il rapporto c...

C'è posta per te, Assunta torna in studio: spera di recuperare il rapporto c...

Assunta è tornata a C’è posta per te per la seconda volta, nella speranza di recuperare il rapporto con la figlia Emanuela.

Assunta è tornata a C’è posta per te per la seconda volta, per fare un nuovo tentativo nella speranza di poter recuperare il rapporto con la figlia Emanuela.

C’è Posta per te, Assunta torna in studio: vuole recuperare il rapporto con la figlia

Per la prima volta nella storia di C’è posta per te, una protagonista è tornata in studio per un secondo tentativo. Si tratta di Assunta, che aveva chiesto aiuto alla redazione per recuperare il rapporto con Emanuela, la figlia abbandonata quando aveva pochi mesi. “Le avevo consigliato di non arrendersi e non lo ha fatto” ha spiegato Maria De Filippi, raccontando che la donna ha provato a mettersi in contatto con la figlia anche fuori dalla trasmissione, senza successo.

Quando Emanuela ha ricevuto la busta ha pensato ad un errore, ma ad attenderla in studio c’era ancora una volta la madre Assunta, che ha spiegato di aver capito che deve procedere per gradi. “Voglio chiederti di prendere un caffè con me, non come madre e figlia ma come due amiche. Come con una vicina, come mi dicesti la volta scorsa” ha dichiarato la donna. La figlia era titubante. “Non aspetti, non rispetti quello che ti chiedo” ha risposto.

Emanuela ha aperto la busta alla madre Assunta

Emanuela alla fine ha accettato di aprire la busta, ma con un avvertimento. “Potrei decidere di prendere il caffè stasera e poi di non farlo più. Non voglio che si illuda” ha dichiarato. Maria De Filippi ha compreso le sue motivazioni. Assunta è rimasta in silenzio, per concedere alla figlia il tempo di cui ha bisogno. Alla fine Emanuela ha deciso di accettare di aprire la busta. Le due proveranno a recuperare il rapporto lontano dalle telecamere.