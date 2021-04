Cecilia Rodriguez e Moser, nozze saltate? Lui vola all’Isola dei Famosi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annullato il loro matrimonio? Secondo indiscrezioni Belen avrebbe scombinato i loro piani.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non convoleranno più a nozze? La fatidica proposta sarebbe giunta ormai da diversi anni ma sembra che, almeno per quanto riguarda il breve periodo, i due non avrebbero progettato i fiori d’arancio.

Le nozze di Cecilia e Ignazio rinviate?

Al momento i fiori d’arancio non sarebbero in cantiere per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che quest’anno festeggeranno il loro quarto anniversario. La coppia ha più volte affermato di essere impazienti di convolare a nozze e crearsi una famiglia, ma a quanto pare i fiori d’arancio non giungeranno nel breve periodo: secondo indiscrezioni la seconda gravidanza di Belen avrebbe scombinato i piani della coppia, e poi Ignazio avrebbe deciso di prendere parte all’Isola dei Famosi.

A quanto pare Cecilia non avrebbe preso bene la decisione del fidanzato di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi: Ignazio si era già candidato per il programma due anni fa, ma poi per motivi familiari aveva dovuto rinunciare a partire. Cecilia, dal canto suo, sarebbe sempre stata piuttosto gelosa. Forse deciderà anche lei di partire per l’Isola dei Famosi per “controllare” Ignazio Moser?

La coppia sembra aver superato brillantemente la crisi sentimentale che li aveva colpiti durante l’estate 2020, quando per alcune settimane avevano smesso di mostrarsi insieme sui rispettivi profili social.

Secondo i rumor in circolazione alla base della crisi per la coppia vi sarebbero stati proprio i problemi di gelosia di Cecilia nei confronti del fidanzato, ma la questione non ha mai ricevuto conferme. Ignazio per il momento è atteso come nuovo concorrente all’Isola dei Famosi e in tanti non vedono l’ora di sapere se presto per lui e la Rodriguez ci saranno novità. Intanto la sorellina di Belen non vedrebbe l’ora di poter conoscere al più presto la sua nipotina, Luna Marie, attesa per giugno 2021.