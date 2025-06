Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro vita: l’attesa della loro prima figlia, Clara Isabel. Tra emozioni e curiosità, cresce l’attesa per la nascita della piccola, mentre i fan seguono con attenzione ogni aggiornamento social della coppia. Nel frattempo, il settimanale “Chi” cerca di scoprire quando arriverà finalmente la cicogna, basandosi su piccoli indizi condivisi online.

Belen Rodriguez tace sulla gravidanza di Cecilia

Il silenzio di Belen Rodriguez sulla gravidanza di Cecilia ha attirato l’attenzione dei fan, che non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di commenti o messaggi di auguri. Questa inattesa reticenza ha alimentato rumor e ipotesi su possibili tensioni o incomprensioni tra le sorelle Rodriguez. Mentre molti si chiedono se ci sia davvero qualche motivo dietro a questo distacco, altri sperano che presto arrivi una riconciliazione e un momento di festa condiviso per accogliere insieme la nuova arrivata in famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti a diventare genitori: ecco quando arriverà Clara Isabel

Secondo alcuni indizi raccolti sui social, il settimanale “Chi” ipotizza che la nascita della nipotina di Belen Rodriguez avverrà a ottobre.

Il 7 aprile Cecilia Rodriguez ha condiviso una storia con un outfit, ma sullo sfondo, attaccata al frigorifero con una calamita, si intravedeva chiaramente un’ecografia. All’epoca né Cecilia né Ignazio Moser avevano confermato la gravidanza, probabilmente perché era ancora presto. L’11 maggio Cecilia e Ignazio hanno confermato la gravidanza mostrando un’ecografia con la sigla GA 16+2, cioè 16 settimane e 2 giorni di gestazione. Chi ipotizza che l’esame sia stato fatto quel giorno, facendo risalire il concepimento a fine gennaio, e confermando così che Cecilia sarebbe al quinto mese.